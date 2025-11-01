صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی 73 :2024کے بعد ساڑھے دس ہزار ووٹوں کا اضافہ

  • سرگودھا
حکومت مخالف جماعتیں مشترکہ امیدوار لائیں گی ،ون آن ون مقابلہ متوقع

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا کے حلقہ پی پی 73کے عام الیکشن 2024کے بعد ساڑھے دس ہزار سے زائد ووٹوں کا اضافہ ہواہے جو نوجوان ووٹرز ہیں عام الیکشن میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ انصر اقبال ہرل 58178ووٹ لیکر کامیاب ہوئے تھے جبکہ مسلم لیگ ن کے میاں سلطان علی رانجھا نے 46498جبکہ تحریکِ لبیک کے امیدوار9369اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کو 8578ووٹ ملے تھے اسوقت مقابلے میں12امید وار تھے اس مرتبہ ون آن ون مقابلہ متوقع ہے حکومت مخالف سیاسی جماعتیں مشترکہ امیدوار لارہی ہے جس وجہ سے مسلم لیگ ن کے امیدوار کو انتخابی مہم میں دشواری آسکتی ہے ۔ 

 

