بغیر ریفلیکٹر گاڑیوں کے باعث حادثات معمول بن گئے
کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں چشمہ لنک روڈ پر رات کے اوقات میں بغیر ریفلیکٹر چلنے والی ٹریکٹر ٹرالیاں، چنگ چی رکشے ، گدھا اور اونٹ گاڑیاں حادثات کا سبب بننے لگیں۔۔۔۔
شہریوں کے مطابق ایسے سوار نہ صرف اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ دیگر راہ گیروں کے لیے بھی شدید خطرات پیدا کرتے ہیں۔گزشتہ روز نجی کمپنی کی مسافر بس سڑک کنارے کھڑی ایک بغیر ریفلیکٹر ٹرالر سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں متعدد مسافر شدید زخمی ہوگئے ۔ شہریوں نے پولیس اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریکٹر ٹرالیوں، چنگ چی رکشوں اور گدھا و اونٹ گاڑیوں پر ریفلیکٹرز لگوانے کو یقینی بنایا جائے تاکہ قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع روکا جا سکے ۔