صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر ریفلیکٹر گاڑیوں کے باعث حادثات معمول بن گئے

  • سرگودھا
بغیر ریفلیکٹر گاڑیوں کے باعث حادثات معمول بن گئے

کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں چشمہ لنک روڈ پر رات کے اوقات میں بغیر ریفلیکٹر چلنے والی ٹریکٹر ٹرالیاں، چنگ چی رکشے ، گدھا اور اونٹ گاڑیاں حادثات کا سبب بننے لگیں۔۔۔۔

 شہریوں کے مطابق ایسے سوار نہ صرف اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ دیگر راہ گیروں کے لیے بھی شدید خطرات پیدا کرتے ہیں۔گزشتہ روز نجی کمپنی کی مسافر بس سڑک کنارے کھڑی ایک بغیر ریفلیکٹر ٹرالر سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں متعدد مسافر شدید زخمی ہوگئے ۔ شہریوں نے پولیس اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریکٹر ٹرالیوں، چنگ چی رکشوں اور گدھا و اونٹ گاڑیوں پر ریفلیکٹرز لگوانے کو یقینی بنایا جائے تاکہ قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع روکا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلدیہ عظمیٰ : بھاری ٹریفک جرمانوں کے خلاف قرارداد منظور

بغیر نمبر پلیٹ چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم

سندھ ہائی کورٹ: کمیٹی و مبصرین کو چڑیا گھر کے دورے اور جانوروں کے معائنے کا حکم

انتظامیہ کا چارروزہ آپریشن،103ہوٹل سربمہر

کچرا جلانے والوں کے خلاف کارروائی کا انتباہ

مواچھ گوٹھ آتشزدگی، واٹر کارپوریشن سے پانی کی بلاتعطل فراہمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن