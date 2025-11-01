بھیرہ میں ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کی سہولت کا فقدان
بھیرہ (نامہ نگار)تحصیل بھیرہ کی تین لاکھ سے زائد آبادی کے نوجوان آج بھی ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے بھلوال یا سرگودھا کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔تحصیل کو ہیڈکوارٹر کا درجہ ملے 14 سال گزر چکے ہیں، مگر اب تک ڈرائیونگ اسکول یا ٹریننگ سینٹر قائم نہیں کیا جا سکا۔سماجی رہنماؤںظفر اقبال کھوکھر، فرحان ظفر بھٹی، زبیر اسلم طور، مہر محمد بلال طاہری اور محمد عظمت اقبال (گولڈ میڈلسٹ) نے کہا کہ بھیرہ اور گردونواح میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ، مگرڈرائیونگ لائسنس کے اجرا اور تربیت کے لیے کوئی مقامی سہولت موجود نہیں۔انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو لائسنس بنوانے کے لیے 60 کلومیٹر دور سرگودھا یا بھلوال جانا پڑتا ہے ، جس سے وقت اور رقم دونوں ضائع ہوتے ہیں۔سماجی رہنماؤں نے آئی جی پنجاب، آر پی او سرگودھا اور ڈی پی او سرگودھا سے مطالبہ کیا ہے کہ بھیرہ میں فوری طور پرڈی ایس پی ٹریفک کی تعیناتی کے ساتھ ڈرائیونگ اسکول و ٹریننگ سینٹر قائم کیا جائے تاکہ شہریوں کو یہ بنیادی سہولت فراہم ہو سکے ۔