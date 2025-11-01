صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ میں ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کی سہولت کا فقدان

  • سرگودھا
بھیرہ میں ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کی سہولت کا فقدان

لائسنس بنوانے کے لیے 60 کلومیٹر دور سرگودھا یا بھلوال جانا پڑتا ہے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ،شہری

بھیرہ (نامہ نگار)تحصیل بھیرہ کی تین لاکھ سے زائد آبادی کے نوجوان آج بھی ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے بھلوال یا سرگودھا کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔تحصیل کو ہیڈکوارٹر کا درجہ ملے 14 سال گزر چکے ہیں، مگر اب تک ڈرائیونگ اسکول یا ٹریننگ سینٹر قائم نہیں کیا جا سکا۔سماجی رہنماؤںظفر اقبال کھوکھر، فرحان ظفر بھٹی، زبیر اسلم طور، مہر محمد بلال طاہری اور محمد عظمت اقبال (گولڈ میڈلسٹ) نے کہا کہ بھیرہ اور گردونواح میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ، مگرڈرائیونگ لائسنس کے اجرا اور تربیت کے لیے کوئی مقامی سہولت موجود نہیں۔انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو لائسنس بنوانے کے لیے 60 کلومیٹر دور سرگودھا یا بھلوال جانا پڑتا ہے ، جس سے وقت اور رقم دونوں ضائع ہوتے ہیں۔سماجی رہنماؤں نے آئی جی پنجاب، آر پی او سرگودھا اور ڈی پی او سرگودھا سے مطالبہ کیا ہے کہ بھیرہ میں فوری طور پرڈی ایس پی ٹریفک کی تعیناتی کے ساتھ ڈرائیونگ اسکول و ٹریننگ سینٹر قائم کیا جائے تاکہ شہریوں کو یہ بنیادی سہولت فراہم ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد:علی پور روڈ پر نکاسی آب کے نوتعمیر نالے ٹوٹنے لگے،سڑک پر گڑھے

سٹی فلائی اوور گوندلانوالہ پھاٹک سے ریڑھیاں ہٹانے کی ہدایت

کمشنر کی ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز کے موثر استعمال کی ہدایت

غیر قانونی تارکین وطن کو سہولیات کی فراہمی جرم :ڈی سی سیالکوٹ

عدنان منظور اور امجد علی کی ق لیگ میں شمولیت

کمشنر ایف بی آر فوزیہ عادل کا دورہ پیفما ہاؤس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن