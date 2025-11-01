صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نڑواڑی گارڈن شہریوں کیلئے وزیر اعلٰی کا تحفہ :فرو ہ عامر

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر خوشاب کا گارڈن کا دورہ ،انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت

خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے نڑواڑی گارڈن کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ سہیل سکندر رانجھا، محکمہ جنگلات، ہائی وے اور دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ نے ڈپٹی کمشنر کو گارڈن کی بحالی کے منصوبوں پر جاری کام کی پیشرفت سے آگاہ کیا۔ فروہ عامر نے مختلف سہولیات، ازسرِ نو لگائے گئے پھل دار اور پھول دار پودوں، سیاحوں کے لیے بیٹھنے کی جگہوں، کچرے کے ڈبوں اور فوڈ پوائنٹس کا معائنہ کیا۔انہوں نے متعلقہ محکموں کو گارڈن کے انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق صوبے کے شہروں کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے ۔ نڑواڑی گارڈن خوشاب کے شہریوں کے لیے وزیراعلیٰ پنجاب کا بڑا تحفہ ہے جہاں سیاحوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔

 

