دس سال بعد بھی سلاٹر ہاؤس غیر فعال، قصاب گھروں میں جانور ذبح کرنے لگے

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا)میونسپل کمیٹی کندیاں کی غفلت اور عدم توجہی کے باعث شہر میں قائم سلاٹر ہاؤس گزشتہ دس سال سے غیر فعال ہے ۔ شہریوں کے مطابق مذبحہ خانہ اب کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے جہاں نہ بجلی ہے۔۔۔

 نہ پانی، نہ کوئی بنیادی سہولت موجود ہے ۔سلاٹر ہاؤس کے غیر فعال ہونے کے باعث قصابوں نے اپنے گھروں کو ہی ذبحہ گاہوں میں تبدیل کر رکھا ہے ، جہاں لاغر اور بیمار جانور بغیر ویٹرنری ڈاکٹر کی مہر کے ذبح کیے جا رہے ہیں، جس سے عوامی صحت کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر میانوالی اور اسسٹنٹ کمشنر پپلاں سے مطالبہ کیا ہے کہ سلاٹر ہاؤس کو فوری طور پر فعال کیا جائے تاکہ قصاب جانوروں کو ویٹرنری ڈاکٹر کی نگرانی میں ذبح کریں اور عوام کو معیاری و صحت مند گوشت فراہم ہو سکے ۔

 

