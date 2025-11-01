ویگن میں گیس سلنڈر نصب، ڈرائیور گرفتار، گاڑی تھانہ میں بند
سلانوالی (نمائندہ دنیا) مسافر ویگن میں غیر قانونی طور پر گیس سلنڈر نصب کرنے پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا اور گاڑی تھانہ میں بند کر دی۔۔۔
تفصیلات کے مطابق چک نمبر 121 جنوبی کا رہائشی احسان اللہ ولد مشتاق حسین اپنی ہائی ایس ویگن چلا رہا تھا کہ دورانِ گشت پولیس نے گاڑی کو روکا۔ تلاشی کے دوران ویگن میں گیس سلنڈر نصب پایا گیا جس پر پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے اسکے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا۔