خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم، ڈاکٹرز میں آگاہی سیمینار کا انعقاد
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی میانوالی کے زیر اہتمام ڈی ایچ ڈی سی میانوالی میں 17 تا 29 نومبر 2025 جاری رہنے والی خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم کے سلسلے میں ایک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
تقریب کی صدارت چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈی ایچ اے ڈاکٹر محمد رفیق خان نیازی نے کی۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خسرہ اور روبیلا کی ویکسین روٹین حفاظتی ٹیکوں کا حصہ ہے ، جو نو ماہ اور پندرہ ماہ کی عمر کے بچوں کو لگائی جاتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ اس مہم کا مقصد نسلِ نو کو وبائی امراض سے محفوظ بنانا اور کمیونٹی کے اندر بیماری کے پھیلاؤ کو روکنا ہے ۔ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز ڈاکٹر سید کاشف علی میانہ نے کہا کہ خسرہ اور روبیلا کی ویکسین چھ ماہ سے 59 ماہ تک کے تمام بچوں کو مفت فراہم کی جائے گی۔