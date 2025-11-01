صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

40 لاکھ روپے کا چیک ڈس آنر، پولیس نے جعلسازی کا مقدمہ درج کر لیا

  سرگودھا
سلانوالی (نمائندہ دنیا)40 لاکھ روپے مالیت کا چیک بینک سے ڈس آنر ہونے پر پولیس نے ایک شخص کے خلاف جعل سازی کا مقدمہ درج کر لیا۔۔۔

تفصیلات کے مطابق ڈی بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودھا کے رہائشی حسیب نصرت وڑائچ، مالک \"وڑائچ اینڈ نسوانہ کریشنگ پلانٹ\" نے پولیس کو بتایا کہ چک نمبر 26 جنوبی کے رہائشی محسن علی چیمہ نے مختلف اوقات میں 50 لاکھ روپے مالیت کا پتھر اور بجری خریدی۔ملزم نے 10 لاکھ روپے اقساط میں ادا کرنے کے بعد 40 لاکھ روپے کا چیک دیا جو بینک سے ڈس آنر ہو گیا۔پولیس نے متاثرہ شخص کی درخواست پر ملزم محسن علی کے خلاف زیر دفعہ 489 ایف تعزیراتِ پاکستان کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔

 

