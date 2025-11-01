صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
خوشاب:افغان باشندوں کو کرایہ پر دی گئیں دکانیں ،مکان سیل

افغانی شہری کو دکان یا مکان دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی ،اے سی

خوشاب (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر خوشاب چوہدری ضیاء اللہ کی زیرِ نگرانی غیر قانونی افغانی باشندوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ تھانہ سٹی جوہرآباد پولیس نے کارروائی کے دوران متعدد دکانیں اور مکانات سیل کر دیے گئے جو افغانی باشندوں کے زیرِ استعمال تھے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے شہریوں کو تنبیہ کی کہ کسی بھی غیر قانونی افغانی شہری کو دکان یا مکان کرایے پر نہ دیا جائے ، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

