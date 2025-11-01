کندیاں: گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سیلواں کے سامنے گٹروں کے ڈھکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار
کندیاں (نمائندہ دنیا) گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سیلواں کے مرکزی گیٹ سے کلیار چوک تک شاہراہ پر گٹروں کے ڈھکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جس سے نکاسی آب کا نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔۔۔
گٹروں سے ابلتا ہوا گندا پانی سڑک پر پھیل کر تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے ، جس کے باعث طلبہ اور اساتذہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔اہلِ محلہ کے مطابق متعدد بار میونسپل کمیٹی کندیاں کو شکایات درج کرائی گئیں، مگر عملہ کی کمی اور غفلت کے باعث تاحال مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ شہریوں نے **ڈی سی میانوالی اور اے سی پپلاں سے فوری نوٹس لے کر ٹوٹے ہوئے ڈھکن تبدیل کرنے اور سیوریج نظام بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔