بھاگٹانوالہ:کئی علاقوں میں ایک ہفتے سے گیس سپلائی معطل
حبیب کالونی ،صابر کالونی ،گلشن اقبال سمیت چک 23 جنوبی دیگر علاقے شامل
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)کوٹ مومن روڈ سے ملحقہ کالونیوں،حبیب کالونی ،صابر کالونی ،گلشن اقبال سمیت چک 23 جنوبی میں گزشتہ ایک ہفتے سے گھریلو گیس کی فراہمی معطل ہے ۔ گیس کی بندش کے باعث گھریلو خواتین شدید اذیت میں مبتلا ہیں جبکہ معصوم بچے بغیر ناشتہ کیے اسکول جانے پر مجبور ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد شکایات کے باوجود محکمہ گیس کی جانب سے کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ عوامی و سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لیتے ہوئے گیس کی فراہمی بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔