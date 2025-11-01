صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھواں چھوڑتی گاڑیاں بند، آلودگی پر کریشر سیل،2افراد گرفتار

  • سرگودھا
کارروائیاں فضائی آلودگی کے خاتمے اور اینٹی اسموگ مہم کا حصہ ہیں،انتظامیہ

خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے اینٹی اسموگ مہم کے تحت خوشاب میانوالی روڈ کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے جس پر متعدد گاڑیاں موقع پر ہی پولیس تھانے میں بند کر دی گئیں۔بعدازاں ڈی سی خوشاب نے خالق آباد میں فضائی آلودگی پھیلانے والے کریشر پلانٹس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دو افراد کو گرفتار کر کے تھانہ صدر منتقل کر دیا۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق یہ کارروائیاں ضلع بھر میں فضائی آلودگی کے خاتمے اور عوامی صحت کے تحفظ کے لیے جاری اینٹی اسموگ مہم کا حصہ ہیں۔

 

