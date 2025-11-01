سرٹیفکیٹ کیلئے دفاتر کے چکر لگانیکی ضرورت نہیں،بابرشہزاد
لوکل گورنمنٹ عوام کو بہترین سہولیات گھر کی دہلیز پر مہیا کرنے کیلئے کوشاں والدین اپنے بچوں کی پیدائش کے بروقت اندراج کو یقینی بنائیں،ڈپٹی ڈائریکٹر
شاہ پورصدر (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سرگودہا چوہدری بابر شہزاد رانجھا نے کہا ہے کہ آج کے جدید دور کا مقابلہ کرنے کیلئے لوکل گورنمنٹ عوام کو بہترین سہولیات ان کے گھر کی دہلیز پر مہیا کرنے کیلئے ہروقت کوشاں ہے ، اب شہری پاک آئی ڈی ایپ انسٹال کرکے پیدائش ، نکاح ، طلاق اور وفات کے سرٹیفکیٹ ڈاون لوڈ کر سکتے ہیں ، جس کیلئے اب انہیں یونین کونسل یا لوکل گورنمنٹ کے دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہو گی ،ان خیالات کا اظہار انہوں نے شاہ پور کے دورے دوران کیا ، اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر چوہدری اجمل منیر ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر مہر غلام عباس لک، اسسٹنٹ ڈائریکٹر چوہدری خرم سلیم وڑائچ،اور دیگر اہلکار موجود تھے ، ڈپٹی دائریکٹر نے کہا کہ عوام کوآسانیاں مہیا کرنے کیلئے نادرا کے اشتراک سے آن لائن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں ،انہوں نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کی پیدائش کے بروقت اندراج کو یقینی بنائیں چوہدری بابر شہزاد رانجھا نے یونین کونسل عاقل شاہ کا ریکارڈ چیک کیا اور ہدایت کی کہ یونین کونسلوں کا عملہ شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئے اور شہری کو بار بار چکر نہ لگوائے جائیں ۔