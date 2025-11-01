ریسکیو 1122 خوشاب کی اکتوبر کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی
خوشاب (نمائندہ دنیا) پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 ضلع خوشاب کا ماہانہ اجلاس ڈسٹرکٹ انچارج محمد شکیل کی زیرِ صدارت منعقد ہوا جس میں اکتوبر کی کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی۔۔۔
رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 کو اکتوبر کے دوران 16,935 کالز موصول ہوئیں جن میں سے 3,205 ایمرجنسی کالز تھیں۔ ادارے نے بروقت رسپانس دیتے ہوئے 3,215 متاثرہ افراد کو ریسکیو کیا۔گزشتہ ماہ کے دوران 417 روڈ ٹریفک حادثات، 2,345 میڈیکل ایمرجنسیز، 15 آتشزدگی، ایک پانی میں ڈوبنے اور 34 کرائم ایمرجنسیز رپورٹ ہوئیں۔ ریسکیو عملے نے 1,016 معمولی زخمیوں کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی جبکہ 2,155 شدید متاثرین کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔مزید برآں، بہتر علاج کے لیے 278 مریضوں کو مختلف سرکاری ہسپتالوں کے درمیان منتقل کیا گیا۔