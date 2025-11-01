خوشاب میں خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی 12 روزہ مہم نومبر سے شروع ہو گی
خوشاب (نمائندہ دنیا) ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ پریوینٹو سروسز خوشاب ڈاکٹر راؤ گلزار یوسف نے کہا ہے کہ ضلع خوشاب میں خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے 12 روزہ ویکسینیشن مہم نومبر سے شروع ہو گی۔۔۔
انہوں نے بتایا کہ مہم کے دوران ضلع بھر کے کم سن بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے انجکشن لگائے جائیں گے ، اس ضمن میں محکمہ صحت کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے ۔ڈاکٹر راؤ گلزار یوسف نے کہا کہ صحت مند معاشرے کی تشکیل اور قوم کے روشن مستقبل کے لیے محکمہ صحت کا یہ اقدام مثالی ہے ۔ والدین اور عوام سے اپیل ہے کہ وہ محکمہ صحت کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہوئے مہم کو کامیاب بنائیں۔