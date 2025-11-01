صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب میں خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی 12 روزہ مہم نومبر سے شروع ہو گی

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دنیا) ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ پریوینٹو سروسز خوشاب ڈاکٹر راؤ گلزار یوسف نے کہا ہے کہ ضلع خوشاب میں خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے 12 روزہ ویکسینیشن مہم نومبر سے شروع ہو گی۔۔۔

انہوں نے بتایا کہ مہم کے دوران ضلع بھر کے کم سن بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے انجکشن لگائے جائیں گے ، اس ضمن میں محکمہ صحت کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے ۔ڈاکٹر راؤ گلزار یوسف نے کہا کہ صحت مند معاشرے کی تشکیل اور قوم کے روشن مستقبل کے لیے محکمہ صحت کا یہ اقدام مثالی ہے ۔ والدین اور عوام سے اپیل ہے کہ وہ محکمہ صحت کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہوئے مہم کو کامیاب بنائیں۔

 

