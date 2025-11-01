پیپلز پارٹی شہداء کی جماعت ہے ، خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے ، ملک شہادت اعوان
خوشاب (نمائندہ دنیا) سابق وزیر مملکت برائے قانون و انصاف سینیٹر ملک شہادت اعوان نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہداء کی وہ جماعت ہے جس نے جمہوریت کی بقا کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔۔۔
ملک و قوم کے لیے دی جانے والی یہ عظیم قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتیں۔ ان شاء اللہ ہماری جماعت اپنے شہداء کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دے گی۔جوہرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندگی کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جدوجہد قابلِ تحسین ہے ۔