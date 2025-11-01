صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشئی بیٹے کے ستائے بوڑھے والدین تحفظ کیلئے تھانے پہنچ گئے

  • سرگودھا
نشئی بیٹے کے ستائے بوڑھے والدین تحفظ کیلئے تھانے پہنچ گئے

سمیع اﷲ آئس کا نشہ کرتا ،پیسے نہ دینے پر مارنے کی کوشش،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نشہ کے عادی نوجوان کے ظلم و ستم کاشکار بوڑھے والدین انصاف اور تحفظ کے لئے تھانے پہنچ گئے ، نواحی علاقے نواں لوک کے رہائشی محمد نصر اﷲ اور اسکی بیوی نے پولیس کو بتایا کہ ان کا بیٹا سمیع اﷲ آئس کا نشہ کرتا ہے جب تک ہمارے پاس پیسے تھے وہ ہم سے زبردستی لیتا رہا جس کے بعد ملزم نے گھر کے برتن اور دیگر سامان فروخت کرنا شروع کر دیا اور اب ملزم نے ہمیں ہراساں کرنا اور بات بے بات پر مارنے کی کوشش کرنا وطیرہ بنا لیا ہے ملزم نے اپنی ماں کو دھمکی دی ہے کہ اگر پیسے نہ دیئے تو میں جان سے مار دونگا،پولیس نے متاثرین کی روداد سن کر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

دھی رانی پروگرام:255جوڑوں کی اجتماعی شادی

اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنا ترجیح،عمرانہ توقیر

بہتر کارکردگی پرپولیس افسروں، جوانوں کے اعزاز میں تقریب

ضلع ہسپتال وہاڑی میں انستھیزیا کی پہلی تربیتی ورکشاپ

تعلیمی انقلاب ملکی ترقی کا ضامن ، اورنگزیب خان کھچی

پاک ترک دوستی اتحاد،بھائی چارے کی علامت،کلثوم پراچہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن