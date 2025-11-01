نشئی بیٹے کے ستائے بوڑھے والدین تحفظ کیلئے تھانے پہنچ گئے
سمیع اﷲ آئس کا نشہ کرتا ،پیسے نہ دینے پر مارنے کی کوشش،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نشہ کے عادی نوجوان کے ظلم و ستم کاشکار بوڑھے والدین انصاف اور تحفظ کے لئے تھانے پہنچ گئے ، نواحی علاقے نواں لوک کے رہائشی محمد نصر اﷲ اور اسکی بیوی نے پولیس کو بتایا کہ ان کا بیٹا سمیع اﷲ آئس کا نشہ کرتا ہے جب تک ہمارے پاس پیسے تھے وہ ہم سے زبردستی لیتا رہا جس کے بعد ملزم نے گھر کے برتن اور دیگر سامان فروخت کرنا شروع کر دیا اور اب ملزم نے ہمیں ہراساں کرنا اور بات بے بات پر مارنے کی کوشش کرنا وطیرہ بنا لیا ہے ملزم نے اپنی ماں کو دھمکی دی ہے کہ اگر پیسے نہ دیئے تو میں جان سے مار دونگا،پولیس نے متاثرین کی روداد سن کر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔