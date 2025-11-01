صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پر رشوت لینے کا الزام، معاملہ اینٹی کرپشن میں زیر تفتیش

ساہیوال/سرگودھا (نمائندہ دنیا)مسلم لیگ (ن) کے ضلعی نائب صدر و سابق امیدوار صوبائی اسمبلی رانا سہیل شہزاد جوئیہ نے ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈاکٹر سید تقی الجواد پر سائیکل اسٹینڈ کا ٹھیکہ ایوارڈ کرنے کے لیے رشوت لینے کا الزام عائد کیا ہے۔۔۔

رانا سہیل شہزاد کے مطابق وہ اس معاملے کو ڈپٹی کمشنر، سی ای او ہیلتھ کے نوٹس میں لانے کے ساتھ ساتھ اینٹی کرپشن میں بھی درخواست دے چکے ہیں، جس پر تفتیش جاری ہے ۔اس حوالے سے جب ڈاکٹر سید تقی الجواد سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ معاملہ تفتیش کے مراحل میں ہے ، اس لیے کیس کے فیصلے سے قبل وہ کوئی موقف دینے سے قاصر ہیں۔

 

