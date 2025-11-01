ساہیوال پولیس کی کارروائی، سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والا گرفتار
ساہیوال/سرگودھا (نمائندہ دنیا)تھانہ ساہیوال پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا۔۔۔
تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او تھانہ ساہیوال انسپکٹر فیصل حیات تلہ کی قیادت میں کارروائی کے دوران ملزم امیر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 12 بور بندوق برآمد کر لی گئی۔پولیس کے مطابق ملزم سوشل میڈیا پر ویڈیوز کے ذریعے خوف و ہراس پھیلا رہا تھا۔ ترجمان پولیس نے کہا کہ ناجائز اسلحہ رکھنے اور اس کی نمائش کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے اور کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔