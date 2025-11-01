صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساہیوال پولیس کی کارروائی، سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والا گرفتار

  • سرگودھا
ساہیوال پولیس کی کارروائی، سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والا گرفتار

ساہیوال/سرگودھا (نمائندہ دنیا)تھانہ ساہیوال پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا۔۔۔

تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او تھانہ ساہیوال انسپکٹر فیصل حیات تلہ کی قیادت میں کارروائی کے دوران ملزم امیر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 12 بور بندوق برآمد کر لی گئی۔پولیس کے مطابق ملزم سوشل میڈیا پر ویڈیوز کے ذریعے خوف و ہراس پھیلا رہا تھا۔ ترجمان پولیس نے کہا کہ ناجائز اسلحہ رکھنے اور اس کی نمائش کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے اور کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ ماحولیات دفتر کے قریب سموگ ایکٹ کی خلاف ورزی،محکمہ انہار عملے نے گھاس کو آگ لگادی

زیادہ گندم اگاؤ مہم، 18 لاکھ 34 ہزار ایکڑ ہدف مقرر

ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس

17 کروڑ کی لاگت سے مریم نواز ویلنس سنٹر کا افتتاح

ڈہٹی کمشنر ٹوبہ نے موٹر وے انٹرچینج دو رویہ سڑک منصوبے کا جائزہ لیا

رانا شعیب کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، حلقے کے مسائل بتائے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن