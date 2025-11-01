صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امانتاً رکھوائے گئے ساڑھے چار لاکھ کے زیورات واپس نہ کرنے پر مقدمہ درج

  • سرگودھا
امانتاً رکھوائے گئے ساڑھے چار لاکھ کے زیورات واپس نہ کرنے پر مقدمہ درج

سلانوالی (نمائندہ دنیا) امانتاً رکھوائے گئے ساڑھے چار لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات واپس نہ کرنے پر پولیس نے فراڈ کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا۔۔۔

تفصیلات کے مطابق شریف کالونی سلانوالی کے رہائشی آفتاب حسین نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ماڈل ٹاؤن سلانوالی کے رہائشی محمد ساجد کے پاس ساڑھے چار لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات امانتاً رکھوائے تھے ۔جب آفتاب حسین نے زیورات کی واپسی کا تقاضا کیا تو محمد ساجد نے انکار کر دیا۔پولیس نے متاثرہ شخص کی درخواست پر ملزم کے خلاف امانت میں خیانت کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

