ستھرا پنجاب مہم تحصیل بھرپور انداز میں جاری ،عوام تعاون کریں،عشنہ طاہر
بھیرہ (نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر نے کہا ہے کہ وزیرِاعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت ستھرا پنجاب مہم تحصیل بھیرہ میں بھرپور انداز میں جاری ہے۔۔۔
انہوں نے بتایا کہ ویسٹ مینجمنٹ ٹیم کی جانب سے صبح سویرے بازاروں اور اہم تجارتی علاقوں میں صفائی مہم کے دوران نالوں کی بھی مکمل صفائی کر دی گئی ہے ۔اس موقع پر ستھرا پنجاب تحصیل بھیرہ کے ڈائریکٹر شیخ سلیمان اقبال نے کہا کہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر صفائی کا نظام مؤثر طریقے سے چلایا جا رہا ہے ۔گلیوں اور نالوں سے کچرا اٹھا کرڈمپنگ پوائنٹس تک منتقل کیا جاتا ہے تاکہ شہریوں کو تعفن اور گندگی سے نجات مل سکے ۔ انہوں نے دکانداروں اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ بازاروں میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں ۔