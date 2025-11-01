صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب مہم تحصیل بھرپور انداز میں جاری ،عوام تعاون کریں،عشنہ طاہر

  • سرگودھا
ستھرا پنجاب مہم تحصیل بھرپور انداز میں جاری ،عوام تعاون کریں،عشنہ طاہر

بھیرہ (نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر نے کہا ہے کہ وزیرِاعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت ستھرا پنجاب مہم تحصیل بھیرہ میں بھرپور انداز میں جاری ہے۔۔۔

انہوں نے بتایا کہ ویسٹ مینجمنٹ ٹیم کی جانب سے صبح سویرے بازاروں اور اہم تجارتی علاقوں میں صفائی مہم کے دوران نالوں کی بھی مکمل صفائی کر دی گئی ہے ۔اس موقع پر ستھرا پنجاب تحصیل بھیرہ کے ڈائریکٹر شیخ سلیمان اقبال نے کہا کہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر صفائی کا نظام مؤثر طریقے سے چلایا جا رہا ہے ۔گلیوں اور نالوں سے کچرا اٹھا کرڈمپنگ پوائنٹس تک منتقل کیا جاتا ہے تاکہ شہریوں کو تعفن اور گندگی سے نجات مل سکے ۔ انہوں نے دکانداروں اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ بازاروں میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

دھی رانی پروگرام:255جوڑوں کی اجتماعی شادی

اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنا ترجیح،عمرانہ توقیر

بہتر کارکردگی پرپولیس افسروں، جوانوں کے اعزاز میں تقریب

ضلع ہسپتال وہاڑی میں انستھیزیا کی پہلی تربیتی ورکشاپ

تعلیمی انقلاب ملکی ترقی کا ضامن ، اورنگزیب خان کھچی

پاک ترک دوستی اتحاد،بھائی چارے کی علامت،کلثوم پراچہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن