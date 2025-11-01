صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی کے سینٹری ورکرز اور سکیورٹی اہلکار تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم

  • سرگودھا
ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی کے سینٹری ورکرز اور سکیورٹی اہلکار تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم

سلانوالی (نمائندہ دنیا)ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی کے غریب سینٹری ورکرز اور سیکیورٹی اہلکار گزشتہ تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے باعث ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔۔۔

تفصیلات کے مطابق صفائی کے شعبے سے وابستہ 18 سینٹری ورکرز کو سابق ٹھیکیدار کی جانب سے 15 جولائی سے 30 ستمبر تک کی تنخواہیں تاحال ادا نہیں کی گئیں۔ کمپنی کا ٹھیکہ 30 ستمبر کو ختم ہو چکا جبکہ اکتوبر سے نیا ٹھیکہ دیا چکا ہے ۔اسی طرح سکیورٹی پر مامور 13 اہلکار، جن میں 11 مرد اور دو خواتین شامل ہیں، بھی گزشتہ تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔سماجی حلقوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ملازمین کو فوری طور پر بقایا جات کی ادائیگی یقینی بنائی جائے ۔

 

