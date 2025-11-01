صفائی کے بہترین انتظامات، صوبائی وزیر تعلیم کی جانب سے ٹیم کو نقد انعام
کلورکوٹ (نمائندہ دنیا)صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات خان نے اپنے دورہ کلورکوٹ اور جنڈاں والا کے دوران صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے بہترین انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔۔۔
انہوں نے تحصیل کے کنسلٹنٹ رانا حذیفہ اور ان کی ٹیم کو شاندار کارکردگی پر شاباش دی اور اپنی جیب سے 25 ہزار روپے نقد انعام دیا۔انہوں نے کہا کہ کلورکوٹ تحصیل میں صفائی کے بہترین انتظامات دیکھ کر دلی خوشی ہوئی ہے اور امید ہے کہ یہ معیار آئندہ بھی برقرار رہے گا۔