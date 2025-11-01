کاشتکاروں کے مسائل کا فوری ازالہ کیا جائے ، غفلت برداشت نہیں ہوگی: تحصیلدار محمد تحسین
کلورکوٹ (نمائندہ دنیا)تحصیلدارمحمد تحسین نے اپنے دفتر میں ماتحت عملے کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کاشتکاروں کی جائز شکایات اور مسائل کا فوری ازالہ کیا جائے اور سرکاری محاصل کی سو فیصد ریکوری کو یقینی بنایا جائے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ کوئی بھی غیر قانونی عمل ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تمام پٹواری حضرات اپنے فرائض ایمانداری اور غیر جانب داری سے ادا کریں، زمینداروں کے مسائل بروقت حل کریں اور سرکاری ریکارڈ مکمل رکھیں۔اس موقع پر ماتحت عملے نے اپنے فرائض منصبی دیانت داری سے ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔