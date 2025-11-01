صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر مطیع الاسلام کے ویٹرنری ہسپتالوں کے اچانک دورے

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر )ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر مطیع الاسلام نے سی وی ایچ ہرنولی اور سی وی ایچ حافظ والا کا اچانک دورہ کیا۔۔۔

انہوں نے فیلڈ وزٹ کے دوران عملے کو ہدایت کی کہ پی ایل سی ٹیگز سو فیصد مکمل کیے جائیں اور ایگزیکٹ سیمنز (برہمن، فریزن) کے ذریعے سو فیصد اپ لوڈنگ 9211 پر یقینی بنائی جائے ۔ڈاکٹر مطیع الاسلام نے کولڈ چین ویکسین، ادویات کے اسٹور، آؤٹ ڈور شعبے اور دیگر ریکارڈ کی تفصیلی جانچ پڑتال کی اور عملے کو ہدایت کی کہ جانوروں کی ویکسینیشن مہم کو مؤثر اور شفاف انداز میں مکمل کیا جائے تاکہ لائیوسٹاک سیکٹر میں بہتری لائی جا سکے ۔

 

