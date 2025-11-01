صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف محکمے تاجروں کیلئے وبال جان بنتے جا رہے ہیں ،ملک عرفان حیدر

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر انجمن تاجران کارخان بازار ملک عرفان حیدر نے کہا ہے کہ پاکستان میں تاجروں کیلئے جینا محال کر دیا گیا ہے مختلف محکمے تاجروں کیلئے وبال جان بنتے جا رہے ہیں۔۔۔

 جس کی وجہ سے پاکستان میں تاجر کام کرنے سے گھبرانے لگے ہیں یہی وجہ ہے کہ تاجروں کی اکثریت بیرون ملک منتقل ہونا شروع ہو چکی ہے اگر یہی صورتحال رہی تو پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکل جائے گاسارا زور لوگوں سے وصولیوں پر لگا رکھا ہے 36 قسم کے محکمے عوام کو لوٹنے میں لگے ہیں ان محکموں کا کام صرف اور صرف تاجروں اور شہریوں کو کنگال کرنا رہ گیا ہے۔

 

