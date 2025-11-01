مسلح افراد کی فائرنگ سے مو ٹر سائیکل سوار شدید زخمی
ماجد بھائی کے ساتھ دکان سے گھر جا رہا تھا ، ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے فرار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلح افراد کی جانب سے موٹر سائیکل سوار کو فائرنگ کرکے لہولہان کر دیا گیا۔تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے میں ماجد رضا نامی شہری اپنے بھائی کے ہمراہ دکان سے گھر کی طرف موٹر سائیکل پر سوار جا رہا تھا کہ اس دوران تعاقب کرتے ہوئے آنے والے ملز موں نے مبینہ طور پر ان پر فائرنگ کردی۔ جس سے اس کا بھائی زخمی ہوگیا۔ جبکہ ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کردی ہے ۔