سموگ ، فصلیں متاثر، گندم، آلو اور سبزیاں مرجھانے لگیں
فصلوں کی بڑھوتری رکنے ، پتوں کے گلنے اور پیداوار میں نمایاں کمی کی اطلاعات
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)سموگ نے فیصل آباد کے مضافاتی علاقوں میں گندم، آلو، سبزیوں اور چارہ جات کی فصلوں کو شدید متاثر کرنا شروع کر دیا۔ ایئرکوالٹی انڈیکس مسلسل 700 سے تجاوز کر رہا ہے ، جس کے باعث فصلوں کی بڑھوتری رکنے ، پتوں کے گلنے اور پیداوار میں نمایاں کمی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ زرعی ماہرین نے صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے ۔ماہرین کے مطابق فضا میں موجود مضر ذرات سورج کی روشنی زمین تک محدود مقدار میں پہنچنے دیتے ہیں، جس سے فوٹوسنتھیسز کا عمل متاثر ہوتا ہے اور پودوں کی نشوونما رک جاتی ہے ۔ گندم کی نئی کاشت سست روی کا شکار ہے ، آلو اور چارہ جات کے پتے سیاہی مائل ہو کر سوکھنے لگے ہیں۔ ایک ماہر کے مطابق سموگ میں موجود کاربن اور سلفر کے اجزاء پتوں کے مسام بند کر دیتے ہیں، جس سے پودوں کی سانس لینے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور پیداوار میں 10 سے 20 فیصد تک کمی کا خطرہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ اگر فضائی آلودگی میں کمی نہ آئی اور بارش نہ ہوئی تو صورتحال مزید سنگین ہوسکتی ہے ۔ ماہرین نے حکومت سے سموگ کے انسداد، فضلے کے جلاؤ پر پابندی اور کاشتکاروں کے لیے فوری رہنمائی کا مطالبہ کیا ہے ۔