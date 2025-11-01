صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بار کونسل انتخابات، جامع ٹریفک پلان جاری

  • سرگودھا
پنجاب بار کونسل انتخابات، جامع ٹریفک پلان جاری

شہریوں کیلئے متبادل راستوں کے طور پر سرینا روڈ، بلال روڈ اور جیل روڈ تجویز

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) ٹریفک پولیس کی جانب سے پنجاب بار کونسل کے انتخابات کے موقع پر جامع ٹریفک پلان ترتیب دیا جا رہا ہے ۔ اس سلسلے میں چنیوٹ بازار چوک سے گمٹی چوک تک اور ہلالِ احمر چوکوں پر ڈائیورشنز دی جائیں گی۔شہریوں کے لیے متبادل راستوں کے طور پر سرینا روڈ، بلال روڈ اور جیل روڈ تجویز کیے گئے ہیں۔چیف ٹریفک آفیسر ناصر جاوید رانا نے پلان کے اجراء کے موقع پر بتایا کہ مناسب مقامات پر پارکنگ کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں، تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔انہوں نے کہا کہ ٹریفک مسائل کی صورت میں شہری ٹریفک ہیلپ لائن 1915 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ ماحولیات دفتر کے قریب سموگ ایکٹ کی خلاف ورزی،محکمہ انہار عملے نے گھاس کو آگ لگادی

زیادہ گندم اگاؤ مہم، 18 لاکھ 34 ہزار ایکڑ ہدف مقرر

ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس

17 کروڑ کی لاگت سے مریم نواز ویلنس سنٹر کا افتتاح

ڈہٹی کمشنر ٹوبہ نے موٹر وے انٹرچینج دو رویہ سڑک منصوبے کا جائزہ لیا

رانا شعیب کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، حلقے کے مسائل بتائے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن