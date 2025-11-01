چوری کی نان سٹاپ وارداتیں،لاکھوں لوٹ لئے گئے
ساجد عباس کے گھر سے 7لاکھ کے زیور،ڈیڑھ لاکھ نقد،قیمتی کپڑے چوری چوری کی دیگر5بڑی وارداتیں،مقدمات درج کر لئے گئے ،شہری پریشان
شاہ پورصدر (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )تھانہ شاہپور صدر کی حدودمیں ساجد عباس سکنہ سردار پور موروں والا کے گھر سے گزشتہ رات نا معلوم چور طلائی زیورات تین تولے ،انگوٹھی گلوبند، مالیتی سات لاکھ روپے ، کپڑے بیس عدد جوڑے پچیس ہزار روپے ، نقدی ایک لاکھ پچاس ہزار روپے چوری کرکے لے گئے ، محمد انوار کے ڈیرہ سے ایک بچھڑا مالیتی 45 ہزار روپے ، 22 مرغے مالیتی 30 ہزار روپے ،درانتی ،کسی ،بہولہ و دیگر سامان مالیتی بیس ہزار روپے چوری کرکے لے گئے جبکہ رب نواز کے ڈیرے سے ایک موبائل فون ٹریکڑ ٹوچین مالیتی 60 ہزار حبیب اللہ کے ڈیرے سے ایک انورٹر مالیتی 70 ہزار حبیب سلطان کے ڈیرہ سے پیٹر پنکھا مالیتی 50 ہزار چوری کرلئے گئے ، محمد رمضان کے زرعی رقبہ سے ایک سولر انورٹر مالیتی 45 ہزار روپے چوری کرلیا گیا تھانہ شاہپور صدر اور تھانہ جھاوریاں میں الگ الگ ،مقدمات درج کر لئے گئے ۔