صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری کی نان سٹاپ وارداتیں،لاکھوں لوٹ لئے گئے

  • سرگودھا
چوری کی نان سٹاپ وارداتیں،لاکھوں لوٹ لئے گئے

ساجد عباس کے گھر سے 7لاکھ کے زیور،ڈیڑھ لاکھ نقد،قیمتی کپڑے چوری چوری کی دیگر5بڑی وارداتیں،مقدمات درج کر لئے گئے ،شہری پریشان

شاہ پورصدر (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )تھانہ شاہپور صدر کی حدودمیں ساجد عباس سکنہ سردار پور موروں والا کے گھر سے گزشتہ رات نا معلوم چور طلائی زیورات تین تولے ،انگوٹھی گلوبند، مالیتی سات لاکھ روپے ، کپڑے بیس عدد جوڑے پچیس ہزار روپے ، نقدی ایک لاکھ پچاس ہزار روپے چوری کرکے لے گئے ، محمد انوار کے ڈیرہ سے ایک بچھڑا مالیتی 45 ہزار روپے ، 22 مرغے مالیتی 30 ہزار روپے ،درانتی ،کسی ،بہولہ و دیگر سامان مالیتی بیس ہزار روپے چوری کرکے لے گئے جبکہ رب نواز کے ڈیرے سے ایک موبائل فون ٹریکڑ ٹوچین مالیتی 60 ہزار حبیب اللہ کے ڈیرے سے ایک انورٹر مالیتی 70 ہزار حبیب سلطان کے ڈیرہ سے پیٹر پنکھا مالیتی 50 ہزار چوری کرلئے گئے ، محمد رمضان کے زرعی رقبہ سے ایک سولر انورٹر مالیتی 45 ہزار روپے چوری کرلیا گیا تھانہ شاہپور صدر اور تھانہ جھاوریاں میں الگ الگ ،مقدمات درج کر لئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد:علی پور روڈ پر نکاسی آب کے نوتعمیر نالے ٹوٹنے لگے،سڑک پر گڑھے

سٹی فلائی اوور گوندلانوالہ پھاٹک سے ریڑھیاں ہٹانے کی ہدایت

کمشنر کی ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز کے موثر استعمال کی ہدایت

غیر قانونی تارکین وطن کو سہولیات کی فراہمی جرم :ڈی سی سیالکوٹ

عدنان منظور اور امجد علی کی ق لیگ میں شمولیت

کمشنر ایف بی آر فوزیہ عادل کا دورہ پیفما ہاؤس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن