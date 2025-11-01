صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاون، 75لٹرشراب برآمد

  • سرگودھا
منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاون، 75لٹرشراب برآمد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس کا منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاون، بھاری مقدار میں شراب برآمدکر لی گئی ، بتایا جاتا ہے کہ تھانہ شاہ نکڈر پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 4 منشیات فروشوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔۔۔

کارروائی کے دوران ملزم محمد افضل کے قبضہ سے 22 لٹر شراب ، ملزم محمد فیاض کے قبضہ سے 18 لٹر شراب ، ملزم بدر منیر کے قبضہ سے 20 لٹر شراب اور ملزم مبشر کے قبضہ سے 15لٹر شراب برآمد کر لی گئی۔ملزمان کے خلاف علیحدہ علیحدہ مقدمات درج کر لئے گئے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاک ایران سرحد پر سامان کی ترسیل آسان بنائینگے ،علیم خان

سپارکو کی جدید سیٹلائٹ امیجز سے مسائل حل ہونگے ، رندھاوا

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ابراہیم اکارڈ چنگل ،مسلمانوں کو دھکیلا جا رہا ،مفتی گلزار نعیمی

جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کیلئے تما م وسائل استعمال کرنیکی ہدایت

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ ،کل رات سے لنک راستے بند

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن