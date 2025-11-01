منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاون، 75لٹرشراب برآمد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس کا منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاون، بھاری مقدار میں شراب برآمدکر لی گئی ، بتایا جاتا ہے کہ تھانہ شاہ نکڈر پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 4 منشیات فروشوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔۔۔
کارروائی کے دوران ملزم محمد افضل کے قبضہ سے 22 لٹر شراب ، ملزم محمد فیاض کے قبضہ سے 18 لٹر شراب ، ملزم بدر منیر کے قبضہ سے 20 لٹر شراب اور ملزم مبشر کے قبضہ سے 15لٹر شراب برآمد کر لی گئی۔ملزمان کے خلاف علیحدہ علیحدہ مقدمات درج کر لئے گئے ہیں ۔