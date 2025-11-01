ڈی پی او کی ڈکیتی سے متاثرہ خاندان سے ملاقات،انصاف کی یقین دہانی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈی پی او محمد صہیب اشرف نے ایس پی انوسٹی گیشن کے ہمراہ تھانہ عطاء شہید کی حدود میں ہونے والی واردات کے جائے وقوعہ کا جائزہ لیا۔۔۔
متاثرہ خاندان سے ملاقات کی اور انصاف کی یقین دہانی کرائی اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ فرانزک ٹیموں نیموقع سے شواہد اکٹھے کر لئے ہیں مدعی کی اطلاع پر مقدمہ درج کر کے اس کی تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے تفتیش کی جارہی ہے ایس ڈی پی او صدر کی زیر نگرانی ملزمان کی گرفتاری کیلئے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں ملزمان کی گرفتاری اور متاثرہ فیملی کو انصاف کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی ۔