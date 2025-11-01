صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری:طیب علی شاہ

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر میانوالی طیب علی شاہ نے کہا ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں تاکہ بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی پر قابو پایا جا سکے۔۔۔

انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس حد سے تجاوز کر گیا ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے ۔ آلودگی میں اضافے سے سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ ٹریفک پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ تمام دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر سڑک پر آنے سے روکا جائے ۔انہوں نے کہا کہ شہریوں کو چاہیے کہ وہ حکومتی اداروں سے تعاون کریں۔ کوڑا کرکٹ اور فصلوں کے باقیات کو جلانے سے گریز کریں۔

 

