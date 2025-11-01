تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن، سامان قبضے میں لے لیا گیا
کارروائیاں جاری رہیں گی ،قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائیگا،اے سی پپلاں
میانوالی (نامہ نگار)وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پپلاں و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی کندیاں محمد ظفر اقبال نے پیرا فورس اور میونسپل کمیٹی کندیاں کے عملے کے ہمراہ کچہ پکہ موڑ، کندیاں چشمہ ڈیرہ روڈ اور المعصوم چوک کندیاں میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔آپریشن کے دوران تجاوز کردہ سامان قبضے میں لے لیا گیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پپلاں نے کہا کہ تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی ، قانون کی عمل داری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور ایسے عناصر کے خلاف کارروائیاں بلاامتیاز جاری رہیں گی۔