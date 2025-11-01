وزیر تعلیم کا 2سکول اپ گریڈ ،واٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کا اعلان
پنجاب ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ، عوامی فلاح و بہبود اولین مقصد ہے ، رانا سکندر حیات
کلورکوٹ (نمائندہ دنیا)صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات خان نے اپنے دورہ کلورکوٹ اور غلاماں کے موقع پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں پنجاب ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے ۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے متعدد منصوبوں پر کام جاری ہے ۔ پنجاب حکومت کا ویژن ہے کہ غریب عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے ۔ ۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے \"دھی رانی پروگرام\" کے تحت ضلع بھکر میں تقریباً دو سو اجتماعی شادیاں منعقد کی گئیں، جن کے تمام اخراجات بشمول سلامی کی رقم حکومتِ پنجاب نے برداشت کی۔ اس پروگرام کے ذریعے وہ بیٹیاں مستفید ہو رہی ہیں جن کے پاس شادی کے اخراجات کے وسائل موجود نہیں تھے ۔صوبائی وزیر نے اس موقع پر کلورکوٹ کے دو اور غلاماں کے دو اسکولوں میں فلٹریشن پلانٹس نصب کرنے اور غلاماں کے دو اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے دیگر تعلیمی مسائل کے حل کی بھی یقین دہانی کرائی۔دورے کے دوران سماجی کارکن رانا کیف السلام (ریٹائرڈ پٹواری) کی جانب سے صوبائی وزیر اور اُن کے ہمراہ آئے وفد کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر رانا برادری کے سرکردہ افراد نے صوبائی وزیر سے ملاقاتیں بھی کیں۔