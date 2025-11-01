صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان پاکستان کے مطا لبات پورے کرے ، عبدالغفار روپڑی

  • سرگودھا
پاکستان کے افغانستان پر بہت احسانات ہیں،دھمکیوں اور حملوں کی مذمت کرتے ہیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی امیر جماعت اہلحدیث حافظ عبدالغفار روپڑی نے دورہ سرگودھا کے موقع پر ضلعی امیر انجینئر مولانا محمد سلیم ،سیکرٹری نشرو اشاعت حافظ منیر احمد کے ہمراہ جماعت کے ڈسٹرکٹ آفس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی جانب سے دھمکیوں اور حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں ،پاکستان کے افغانستان پر بہت سے احسانات ہیں،پاکستان کے احسانات کا تقاضا ہے کہ افغانستان پاکستان کے جائز مطالبہ کو پورا کرے ،پاکستان میں ایسے علماء موجود ہیں جو افغان طالبان کو قائل کر سکتے ہیں ،حکومت ان علماء کا اثر ورسوخ استعمال کرکے افغانستان سے اپنی بات منوا سکتی ہے ،افغانستان بھی کلمہ اوراسلامی اخوت کا خیال رکھ کر پاکستان سے دوستانہ ماحول اپنائے ،پاکستان سعود ی عرب کا دفاعی معاہدہ انتہائی خو ش آئندہ ہے ، وہ وقت دور نہیں جب تمام مسلم ممالک دفاعی معاہدہ میں شامل ہو نگے ،اگر تمام ممالک دفاعی معاہدہ کریں تو اس کا فائدہ فلسطین ، کشمیر اور ہر اس ملک کو ہو گا جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے ،ہم اسلامی بلاک کے حق کو مضبوط بنانے کے حق میں ہیں۔

 

