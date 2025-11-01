پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی کینال روڈ پر شجرکاری مہم جاری
کمشنر کی ہدایت پر چونگی نمبر 9 سے 33 پھاٹک تک مزید 11 سو پودے لگائے گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی ہدایت پر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی جانب سے کینال روڈ پر شجرکاری مہم جاری ہے ۔ جمعہ کے روز چونگی نمبر 9 سے 33 پھاٹک تک مزید 11 سو پودے لگائے گئے ۔ اس موقع پر ایم ڈی پی ایچ اے محمد ارشد نے بتایا کہ شہر کو سرسبز ،صاف اور خوشگوار بنانے کے لیے شجرکاری مہم بھرپور انداز میں جاری ہے ۔انہوں نے کہا کہ نہر کے کنارے ایس ڈبلیو ایم سی کے ویسٹ انکلوژر کو چاروں اطراف سے درخت لگا کر کور کیا جا رہا ہے تاکہ ماحول دوست فضا اور خوبصورت منظر قائم ہو۔ایم ڈی پی ایچ اے نے بتایا کہ مختلف مقامات پر جھنڈ کی صورت میں بھی درخت لگائے جا رہے ہیں تاکہ روڈ پر آنے والوں کو قدرتی حسن اور خوشنما ماحول کا احساس ہو۔ان کا کہنا تھا کہ کمشنر سرگودہا کی خصوصی ہدایت پر شہر کی تزئین و آرائش اور ماحولیاتی بہتری کے لیے شجرکاری مہم تسلسل کے ساتھ جاری رکھی جائے گی۔