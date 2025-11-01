صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی کینال روڈ پر شجرکاری مہم جاری

  • سرگودھا
پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی کینال روڈ پر شجرکاری مہم جاری

کمشنر کی ہدایت پر چونگی نمبر 9 سے 33 پھاٹک تک مزید 11 سو پودے لگائے گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی ہدایت پر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی جانب سے کینال روڈ پر شجرکاری مہم جاری ہے ۔ جمعہ کے روز چونگی نمبر 9 سے 33 پھاٹک تک مزید 11 سو پودے لگائے گئے ۔ اس موقع پر ایم ڈی پی ایچ اے محمد ارشد نے بتایا کہ شہر کو سرسبز ،صاف اور خوشگوار بنانے کے لیے شجرکاری مہم بھرپور انداز میں جاری ہے ۔انہوں نے کہا کہ نہر کے کنارے ایس ڈبلیو ایم سی کے ویسٹ انکلوژر کو چاروں اطراف سے درخت لگا کر کور کیا جا رہا ہے تاکہ ماحول دوست فضا اور خوبصورت منظر قائم ہو۔ایم ڈی پی ایچ اے نے بتایا کہ مختلف مقامات پر جھنڈ کی صورت میں بھی درخت لگائے جا رہے ہیں تاکہ روڈ پر آنے والوں کو قدرتی حسن اور خوشنما ماحول کا احساس ہو۔ان کا کہنا تھا کہ کمشنر سرگودہا کی خصوصی ہدایت پر شہر کی تزئین و آرائش اور ماحولیاتی بہتری کے لیے شجرکاری مہم تسلسل کے ساتھ جاری رکھی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاک ایران سرحد پر سامان کی ترسیل آسان بنائینگے ،علیم خان

سپارکو کی جدید سیٹلائٹ امیجز سے مسائل حل ہونگے ، رندھاوا

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ابراہیم اکارڈ چنگل ،مسلمانوں کو دھکیلا جا رہا ،مفتی گلزار نعیمی

جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کیلئے تما م وسائل استعمال کرنیکی ہدایت

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ ،کل رات سے لنک راستے بند

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن