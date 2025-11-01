صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس کا یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس میجر جنرل عبدالمعید نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نواز کے ہمراہ یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ کیا اور منشیات کے خلاف مشترکہ اقدامات اور۔۔۔

 منشیات سے پاک تعلیمی ماحول کے فروغ کے لیے باہمی تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔وفد نے پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان سے ملاقات کی اور طلبہ میں منشیات کے نقصانات سے آگاہی کے لیے مشترکہ اقدامات پر مشاورت کی گئی۔ ڈی جی اینٹی نارکوٹکس نے یونیورسٹی حکام کو ادارے کے ڈھانچے ، تنظیمی ڈویژنز اور بنیادی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا۔ 

 

