صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یومِ جمہوریہ ترکیہ کے موقع پر ایک خصوصی نمائش کا انعقاد کیا گیا

  • سرگودھا
یومِ جمہوریہ ترکیہ کے موقع پر ایک خصوصی نمائش کا انعقاد کیا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) انسٹی ٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن، یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام یومِ جمہوریہ ترکیہ کے موقع پر ایک خصوصی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 یہ تقریب پاک ترک دوستی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ کے سلسلے میں منعقدہ ہفتہ وار سرگرمیوں کا حصہ تھی۔نمائش میں فائن آرٹس اور ٹیکسٹائل ڈیزائن کے طلبہ کے تیار کردہ فن پارے پیش کیے گئے جن میں پاک ترک دوستی، مشترکہ ورثہ، اتحاد اور جدید تعاون جیسے موضوعات کو اجاگر کیا گیا تھا۔پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان نے نمائش کا افتتاح کیا اور انسٹی ٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کی تخلیقی اور عالمی نقطہ نظر سے ہم آہنگ تعلیمی سرگرمیوں کو سراہا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلدیہ عظمیٰ : بھاری ٹریفک جرمانوں کے خلاف قرارداد منظور

بغیر نمبر پلیٹ چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم

سندھ ہائی کورٹ: کمیٹی و مبصرین کو چڑیا گھر کے دورے اور جانوروں کے معائنے کا حکم

انتظامیہ کا چارروزہ آپریشن،103ہوٹل سربمہر

کچرا جلانے والوں کے خلاف کارروائی کا انتباہ

مواچھ گوٹھ آتشزدگی، واٹر کارپوریشن سے پانی کی بلاتعطل فراہمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن