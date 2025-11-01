یومِ جمہوریہ ترکیہ کے موقع پر ایک خصوصی نمائش کا انعقاد کیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) انسٹی ٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن، یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام یومِ جمہوریہ ترکیہ کے موقع پر ایک خصوصی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
یہ تقریب پاک ترک دوستی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ کے سلسلے میں منعقدہ ہفتہ وار سرگرمیوں کا حصہ تھی۔نمائش میں فائن آرٹس اور ٹیکسٹائل ڈیزائن کے طلبہ کے تیار کردہ فن پارے پیش کیے گئے جن میں پاک ترک دوستی، مشترکہ ورثہ، اتحاد اور جدید تعاون جیسے موضوعات کو اجاگر کیا گیا تھا۔پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان نے نمائش کا افتتاح کیا اور انسٹی ٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کی تخلیقی اور عالمی نقطہ نظر سے ہم آہنگ تعلیمی سرگرمیوں کو سراہا۔