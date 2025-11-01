ای بز پورٹل پر این او سی کیلئے 186 درخواستیں وصول ،شہریوں کی رہنمائی کی ہدایت
ڈپٹی کمشنرز اور کمشنر کیلئے علیحدہ ڈیش بورڈز تشکیل ،آئندہ این او سی کیلئے مینول درخواست وصول نہ کی جائے ،مینول فارم لانے والوں کی پورٹل پر اپ لوڈ کرنے میں مدد کی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت شروع کیا گیا ای بز پورٹل کاروباری برادری اور شہریوں کو این او سی کے حصول میں شفاف، تیز اور سہل نظام فراہم کر رہا ہے ۔ اس نظام پر پیشرفت کے حوالے سے کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن ، چاروں اضلاع کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز (جنرل)، ایس این ایز اور پی آئی ٹی بی کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سرگودہا ڈویژن سے اب تک 186 درخواستیں ای بز پورٹل پر مختلف محکموں کو این او سی کیلئے موصول ہو چکی ہیں، جن میں سرگودہا سے 103، خوشاب سے 9، میانوالی سے 31اور بھکر سے 43درخواستیں شامل ہیں، ڈپٹی کمشنرز اور کمشنر کیلئے علیحدہ ڈیش بورڈز تشکیل دے دیے گئے ہیں جن کے ذریعے افسر روزانہ کی بنیاد پر درخواستوں کی پیشرفت اور ڈسپوزل کی صورتحال مانیٹر کر سکیں گے ۔
کمشنر سرگودہا جہانزیب اعوان نے چاروں اضلاع کے افسران کو ہدایت کی کہ آئندہ کسی بھی این او سی کیلئے مینول درخواست وصول نہ کی جائے ۔ تمام درخواستیں صرف ای بز پورٹل کے ذریعے ہی جمع کی جائیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ڈپٹی کمشنرز کے دفاتر میں انفارمیشن ڈیسک قائم کیے جائیں، جہاں آنے والے شہریوں کو پورٹل کے استعمال سے متعلق رہنمائی فراہم کی جائے اور اگر کوئی درخواست دہندہ مینول فارم لے کر آئے تو اسے موقع پر ہی پورٹل پر اپ لوڈ کرنے میں مدد دی جائے۔