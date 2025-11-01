صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای بز پورٹل پر این او سی کیلئے 186 درخواستیں وصول ،شہریوں کی رہنمائی کی ہدایت

  • سرگودھا
ای بز پورٹل پر این او سی کیلئے 186 درخواستیں وصول ،شہریوں کی رہنمائی کی ہدایت

ڈپٹی کمشنرز اور کمشنر کیلئے علیحدہ ڈیش بورڈز تشکیل ،آئندہ این او سی کیلئے مینول درخواست وصول نہ کی جائے ،مینول فارم لانے والوں کی پورٹل پر اپ لوڈ کرنے میں مدد کی ہدایت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت شروع کیا گیا ای بز پورٹل کاروباری برادری اور شہریوں کو این او سی کے حصول میں شفاف، تیز اور سہل نظام فراہم کر رہا ہے ۔ اس نظام پر پیشرفت کے حوالے سے کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن ، چاروں اضلاع کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز (جنرل)، ایس این ایز اور پی آئی ٹی بی کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سرگودہا ڈویژن سے اب تک 186 درخواستیں ای بز پورٹل پر مختلف محکموں کو این او سی کیلئے موصول ہو چکی ہیں، جن میں سرگودہا سے 103، خوشاب سے 9، میانوالی سے 31اور بھکر سے 43درخواستیں شامل ہیں، ڈپٹی کمشنرز اور کمشنر کیلئے علیحدہ ڈیش بورڈز تشکیل دے دیے گئے ہیں جن کے ذریعے افسر روزانہ کی بنیاد پر درخواستوں کی پیشرفت اور ڈسپوزل کی صورتحال مانیٹر کر سکیں گے ۔

کمشنر سرگودہا جہانزیب اعوان نے چاروں اضلاع کے افسران کو ہدایت کی کہ آئندہ کسی بھی این او سی کیلئے مینول درخواست وصول نہ کی جائے ۔ تمام درخواستیں صرف ای بز پورٹل کے ذریعے ہی جمع کی جائیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ڈپٹی کمشنرز کے دفاتر میں انفارمیشن ڈیسک قائم کیے جائیں، جہاں آنے والے شہریوں کو پورٹل کے استعمال سے متعلق رہنمائی فراہم کی جائے اور اگر کوئی درخواست دہندہ مینول فارم لے کر آئے تو اسے موقع پر ہی پورٹل پر اپ لوڈ کرنے میں مدد دی جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ ماحولیات دفتر کے قریب سموگ ایکٹ کی خلاف ورزی،محکمہ انہار عملے نے گھاس کو آگ لگادی

زیادہ گندم اگاؤ مہم، 18 لاکھ 34 ہزار ایکڑ ہدف مقرر

ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس

17 کروڑ کی لاگت سے مریم نواز ویلنس سنٹر کا افتتاح

ڈہٹی کمشنر ٹوبہ نے موٹر وے انٹرچینج دو رویہ سڑک منصوبے کا جائزہ لیا

رانا شعیب کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، حلقے کے مسائل بتائے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن