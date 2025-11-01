درختوں کی کٹائی اور چوری رُک نہ سکی،انکوائری ٹھپ
گرنے والے درختوں کی آڑ میں قیمتی تناور درخت بھی کاٹ دئیے ، شمار درختوں کا صفایا ،سرکاری ریکارڈ میں تعداد انتہائی کم ظاہر ،محکمہ سیم اور جنگلات کے ملازم ملوثاوپر سے کٹواکر آدھا فٹ تنا چھوڑ دیا جاتا ، کو اگ لگا کر نام ونشان غائب، ڈویژنل انتظامیہ کو مربوط حکمت عملی اختیار کرنے ،ذمہ داروں کیخلاف سخت ایکشن کی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا کے محکمہ سیم اور جنگلات میں سنگین نوعیت کی بے ضابطگیوں اور وسیع پیمانے پر سرکاری درختوں کی غیر قانونی کٹائی کے بعد پرائیویٹ لوگوں کو فروخت کرنے کے انکشاف پر شروع ہونیوالی انکوائری مافیا کے اثر ورسوخ کے باعث آگے نہیں بڑھ سکی جبکہ معاملات بدستور جوں کے توں جاری ہیں جس سے ایک طرف تو سرکاری وسائل کا نقصان ہو رہا ہے وہاں ماحول کو صاف رکھنے کا حکومتی منصوبہ بھی بے سود ہوکر رہ گیا ہے ذرائع کے مطابق محکمہ سیم اور جنگلات کے ملازمین نے آندھی اور تیز ہواؤں کے دوران گرنے والے درختوں کی آڑ میں مبینہ طو ر پرقیمتی تناور درخت بھی کاٹ کر کے مختلف جگہوں پر رکھوا دیئے ،اسی طرح بھل صفائی کے نام پر بھی بے شمار درختوں کا صفایا کر کے سرکاری ریکارڈ میں ان کی تعداد انتہائی کم ظاہر کی گئی ، اس مد میں انتہائی کم لکڑی سرکاری طور پر سپرداری کرواکر کے محکمہ کے سپرد کی گئی۔
جس پر کمشنر سرگودھا نے ڈپٹی کمشنر کو کا رروائی کے احکامات جاری کر دیئے ، ادار ے کی جانب سے مختلف دیہی علاقوں نشاندہی اور ملوث ملازمین کی تفصیلات ارسال کرتے ہوئے سخت ایکشن لینے کے ہدایت کی تھی مگر معاملات آگے نہیں بڑھ سکے جبکہ جہاں مختلف علاقوں میں درختوں کی خلاف قانو ن اور بے دریغ کٹائی اور چوری بدستور جاری ہے وہاں سپرداری کے طور پر محفوظ کی گئی لکڑی بیشتر علاقوں میں ایسے ہی پڑی ہے اورگزشتہ دس سال سے اس کی نیلامی نہیں ہو سکی ،زیادہ تر درخت ناقابل استعمال ہو چکے ہیں، اب بھی مبینہ ملی بھگت سے جو درخت فروخت کئے جا رہے ہیں انہیں اوپر سے کٹواکر آدھا فٹ تنا چھوڑ دیا جاتا ہے اور بعدازاں نام و نشان ختم کرنے کیلئے اس بچے ہوئے تنے کو اگ لگا دی جاتی ہے ، اور حکام بالا کو یہی ظاہر کیا جاتا ہے کہ نامعلوم افراد نے آگ لگا کر پورا درخت جلا ڈالاجس پر ڈویژنل انتظامیہ کو مربوط حکمت عملی اختیار کرنے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے ۔