لاؤڈ سپیکر پر گانے سننے والے شہری کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)لاؤڈ سپیکر پر گانے سننے والے شہری کو گرفتار کرلیا گیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے گلفشاں کالونی کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے لاؤڈ سپیکر پر گانے چلاتے ہوئے دیگر شہریوں کے لئے درد سر بننے والے شہری کو گرفتار کرلیا۔ جس کے خلاف واقعہ کا مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی گئی ہے ۔
