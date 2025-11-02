مریم نو ازعوامی خد مت کے ریکارڈ قائم کر رہی:ملک اسلم نوید
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق میئر ملک اسلم نوید نے کہا ہے کہ و ز یر اعلی پنجا ب مریم نو ازشر یف نے اپنی چھت اپنا گھر پر و جیکٹ کے تحت ایک لا کھ گھروں کا ہد ف مکمل کر کے وعدوں کی پاسدار ی کی نئی مثا ل قائم کی ہے۔۔۔
ا س پر وجیکٹ کے تحت کم آ مد ن وا لے خا ندانوں کو بلا سود اور آ سا ن قرض فراہم کیا گیا ہے جس سے عا م آ د می کیلئے اپنا گھر بنا نے کا خوا ب پورا ہوا۔ بلاشبہ و ز یر اعلی ٰپنجاب مریم نو ازشر یف حقیقی معنوں میں عوامی خد مت اور عوامی فلاح و بہبو د کے نئے ریکارڈ قائم کر ر ہی ہیں۔