موٹر وے سروس ایریاز میں مسافروں سے فراڈ، 6 سٹال ہولڈر گرفتار
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سروس ایریاز میں مسافروں کو فریب اور دھوکہ دہی سے رقم ہتھیانے والے چھ اسٹال ہولڈرز کو گرفتار کر لیا گیا۔۔۔
ذرائع کے مطابق موٹر وے پولیس کو شکایات موصول ہوئیں کہ سیال موڑ اور بھیرہ سروس ایریاز پر مختلف طریقوں سے مسافروں کو جال میں پھنسا کر لوٹا جا رہا ہے ۔موٹر وے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تنویر، اسد علی، طلحہ حسن، عرفان سمیت 6 افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقامی تھانوں کے حوالے کر دیا۔پولیس نے ملز موں کے خلاف فریب اور فراڈ کے مقدمات درج کر لیے ہیں جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔