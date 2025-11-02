صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل کی جا نب سے مقبوضہ مغربی کنا رے کوضم کر نے کے متنازع فیصلے کو مسترد کرتے ہیں :امجد شا ہین

  • سرگودھا
اسرائیل کی جا نب سے مقبوضہ مغربی کنا رے کوضم کر نے کے متنازع فیصلے کو مسترد کرتے ہیں :امجد شا ہین

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی وسما جی رہنما محمد امجد شا ہین نے کہا ہے کہ پا کستا ن نے اسرائیل کی جا نب سے مقبوضہ مغربی کنا رے کوضم کر نے کے متنازع فیصلے کو مسترد کر تے ہو ئے عا لمی بر ا در ی سے فور ی اقدا ما ت کا جو مطالبہ کیا ہے و ہ بر و قت اور ۔۔۔

حقیقی ہے پاکستا ن مقبوضہ مغربی کنا ر ے کے انضما م کی اسرائیلی کو ششوں اور وہا ں یہہو د ی ریا ست کی خود مختا ر ی کے نفاذ اور اقدا ما ت کی بھی مذ مت کر تا ہے ا سوقت اسرائیل ایک نا سور بن چکا ہے جو نہتے فلسطینیوں کے خو ن میں ہا تھ رنگ ر ہا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

39ہزار سے زائد د کاندار کیش لیس نظام کا حصہ بن چکے

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ترجیح ،کوتاہی برداشت نہیں ،ڈی آئی جی

آئی جی آفس میں اردل روم ، 40پولیس افسران کی اپیلیں منظور

آر پی او کی اٹک میں کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

ریسٹورنٹس کے شیف،ویٹرز کے لیے کیپ کا استعمال لازمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل