اسرائیل کی جا نب سے مقبوضہ مغربی کنا رے کوضم کر نے کے متنازع فیصلے کو مسترد کرتے ہیں :امجد شا ہین
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی وسما جی رہنما محمد امجد شا ہین نے کہا ہے کہ پا کستا ن نے اسرائیل کی جا نب سے مقبوضہ مغربی کنا رے کوضم کر نے کے متنازع فیصلے کو مسترد کر تے ہو ئے عا لمی بر ا در ی سے فور ی اقدا ما ت کا جو مطالبہ کیا ہے و ہ بر و قت اور ۔۔۔
حقیقی ہے پاکستا ن مقبوضہ مغربی کنا ر ے کے انضما م کی اسرائیلی کو ششوں اور وہا ں یہہو د ی ریا ست کی خود مختا ر ی کے نفاذ اور اقدا ما ت کی بھی مذ مت کر تا ہے ا سوقت اسرائیل ایک نا سور بن چکا ہے جو نہتے فلسطینیوں کے خو ن میں ہا تھ رنگ ر ہا ہے۔