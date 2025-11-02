طالبہ سے مبینہ زیادتی کا مقدمہ درج، پولیس کی تحقیقات شروع
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سلا نوالی کے نواحی علاقے مکہ کالونی کی ایک کم عمر طالبہ سے مبینہ زیادتی کے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔۔
پولیس کے مطابق ملزمان نے متاثرہ لڑکی کو ورغلا کر ڈیرے پر بلایا جہاں اس سے زیادتی کی گئی اور نازیبا ویڈیو بنا کر بلیک میل کیا جاتا رہا۔واقعہ کا انکشاف اس وقت ہوا جب متاثرہ طالبہ نے مسلسل دباؤ اور بلیک میلنگ سے تنگ آ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے چار نامزد افراد اور ایک نامعلوم شخص کیخلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ترجمان پولیس کا کہنا کہ تمام پہلوؤں سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔پولیس نے متاثرہ طالبہ اور اہل خانہ کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے ۔