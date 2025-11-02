صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجا ب میں فضا ئی آلود گی شد ید ہو تی جا ر ہی :صا حبزادہ سیدرضی العبا س

  • سرگودھا
پنجا ب میں فضا ئی آلود گی شد ید ہو تی جا ر ہی :صا حبزادہ سیدرضی العبا س

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چیئرمین خد مت انسا نیت جسٹس صا حبزادہ سیدرضی العبا س شا ہ نے کہا ہے کہ صو بہ پنجا ب میں فضا ئی آلود گی شد ید ہو تی جا ر ہی ہے ا س وقت کھلی فضا میں سا نس لینا صحت کیلئے خطر ہ بن چکا ہے ۔۔۔

سمو گ میں اضافے کی بڑ ی وجہ ہوا کے کم دبا ؤ وا لے علاقے اور سرحد پا ر سے آ نے وا لی آ لو د گی ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ فضا ئی آ لو د گی سے محفوظ ر ہنے کیلئے اقدا ما ت کیے جا ئیں ز یا د ہ سے ز یادہ شجر کا ر ی کی جا ئے اپنے ما حو ل کو صا ف ستھرا ر کھا جا ئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اربوں روپے کی کمرشل اراضی اگزار

ریڈلائن منصوبے میں تاخیر کے خلاف احتجاجی مارچ

وزیر بلدیات کی فائر اینڈسیفٹی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت

سولجربازار میں سرکاری گرلز اسکول کی عمارت سربمہر

منشیات کیس میں ملزم کی ضمانت پر رہائی کا حکم

سلنڈر کی دکان میں دھماکہ،6افراد زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل