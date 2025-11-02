پنجا ب میں فضا ئی آلود گی شد ید ہو تی جا ر ہی :صا حبزادہ سیدرضی العبا س
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چیئرمین خد مت انسا نیت جسٹس صا حبزادہ سیدرضی العبا س شا ہ نے کہا ہے کہ صو بہ پنجا ب میں فضا ئی آلود گی شد ید ہو تی جا ر ہی ہے ا س وقت کھلی فضا میں سا نس لینا صحت کیلئے خطر ہ بن چکا ہے ۔۔۔
سمو گ میں اضافے کی بڑ ی وجہ ہوا کے کم دبا ؤ وا لے علاقے اور سرحد پا ر سے آ نے وا لی آ لو د گی ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ فضا ئی آ لو د گی سے محفوظ ر ہنے کیلئے اقدا ما ت کیے جا ئیں ز یا د ہ سے ز یادہ شجر کا ر ی کی جا ئے اپنے ما حو ل کو صا ف ستھرا ر کھا جا ئے ۔