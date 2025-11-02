خاندانی نظام،رشتے ناطے ان میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے :قاری عتیق الرحمان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مذہبی رہنما قاری عتیق الرحمان صدیقی نے کہا کہ ہمیں آج کی اس جدت میں اپنے خاندانی نظام،رشتے ناطے ان میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے ۔ کیا جو اقدار ہمیں اپنے بڑوں سے ملیں ہم اپنے بچوں میں منتقل کر رہے ہیں۔۔۔۔
کوشش کریں اپنے بچوں کو وقت دیں ان کے ساتھ کم از کم ایک وقت کا کھانا تو کھائیں ان سے اپنے فیملی رسم و رواجات شیئر کریں خاندانی نظام کی اہمیت پر بات کریں رشتوں کے احترام کے بارے بات کریں انہیں احساس دلائیں کہ رشتے کتنے اہم ہوتے ہیں۔اﷲ کریم صحیح شعور عطا فرمائیں۔