سٹیٹ بینک کو چاہیے شرحِ سود کو سنگل ڈیجٹ تک لائے :مرزا فضل الرحمن
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سابق صدر سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مرزا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو چاہیے کہ شرحِ سود کو سنگل ڈیجٹ تک لایا جائے ۔ ۔۔۔
شرحِ سود اگر 6 فیصد تک کم کی جائے تو معاشی سرگرمیوں کے فروغ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پالیسی ریٹ کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کسی صورت بھی ملکی معیشت کے استحکام یا کاروباری سرگرمیوں میں بہتری کا سبب نہیں بنے گا۔ زائد شرحِ سود سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور صنعت و تجارت کا پہیہ سست روی کا شکار ہے ۔کاروباری رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ تاجر و صنعتکار برادری کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے فوری طور پر شرحِ سود میں نمایاں کمی کرے تاکہ سرمایہ کاری کے رجحان میں اضافہ ہو اور ملک میں معاشی ترقی کا تسلسل بحال ہو سکے۔