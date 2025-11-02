ایڈ ز کے بڑھتے ہو ئے کیسز محکمہ صحت کیلئے بڑا چیلنج :ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا کہ سند ھ سمیت ملک بھر کے مختلف علاقوں میں ایڈ ز کے بڑھتے ہو ئے کیسز محکمہ صحت کیلئے بڑا چیلنج بنتے جا ر ہے ہیں۔۔۔
سندھ میں ر واں بر س اب تک 4ہز ار مریض رجسٹر ڈ ہو چکے ہیں ایڈ ز کے مریضوں کی بڑھتی ہو ئی تعداد تشویشنا ک ہے۔
ا س و با کو فور ی طور پر ر و کنا نا گز یر ہو چکا ہے ا س کیلئے بلاامتیا ز شفاف اور مستقل کا ر وا ئی ہو نی چا ہیے کیونکہ ایڈ ز ایک لا علا ج مرض ہے جو ہر حوا لہ سے جا ن لیوا ہے۔